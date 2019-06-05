МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду, поддерживая оптимизм на американских биржевых площадках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,63% — до 2880,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 1501,13 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,72%, до 26953,77 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,31%, до 2073,34 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,48% — до 6362,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,81%, до 20778,88 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США во вторник прибавили 2-2,6% на фоне заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что регулятор будет "надлежащим образом" реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной и другими недавними событиями. Пауэлл отметил, что ФРС "внимательно следит за последствиями" торгового спора, который с момента последнего заседания ударил по глобальным долговым и фондовым рынкам, а также создал риски для роста американской и мировой экономики. Комментарии Пауэлла были интерпретированы инвесторами как намек на возможность смягчения монетарной политики регулятора.

"Пауэлл дал рынкам повод для ралли, но я думаю, что происходит скорее закрытие коротких позиции, чем изменение тренда. Просто рынки уже отыграли большую часть предстоящих плохих новостей", — считает инвестиционный директор Libra Investments Ясуо Сакума (Yasuo Sakuma), мнение которого приводит агентство Рейтер.

В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывают данные делового издания Caixin о том, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в мае снизился до 52,7 пункта с 54,5 пункта в апреле. Аналитики ждали снижения показателя только до 54,3 пункта.