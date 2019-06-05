МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.25 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53%, до 61,64 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,8% — до 53,05 доллара за баррель.

Давление на настроения инвесторов оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 3,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения.

"Это негативная цифра, и если данные минэнерго США ее подтвердят, то это окажет давление на цены", — полагает глава отдела торговли и рыночной стратегии SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее в среду. Эксперты прогнозируют, что эти данные все-таки укажут на сокращение запасов на 849 тысяч баррелей после снижения на 282 тысячи баррелей неделей ранее.