МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром на фоне снижения курса доллара по отношению к основным мировым валютам пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,35 доллара, или на 0,18%, до 1331,05 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,12%, до 14,787 доллара за унцию.

Поддержку стоимости драгметалла оказывает снижение индекса доллара пятую торговую сессию подряд. С середины прошлой недели показатель потерял более 1% и торгуется в районе минимума с апреля в 97,06 пункта.

Во вторник давление на курс доллара оказали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, которые были восприняты рынками как указание на возможность снижения базовой ставки в США в связи с изменением перспектив мировой экономики. Пауэлл, в частности, сказал, что регулятор будет "надлежащим образом" реагировать на риски, связанные с торговой войной и другими недавними событиями в мире. Ослабление монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

Аналитик DailyFX Дэвид Сонг (David Song), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что рынки будут следить за реакцией мировых центробанков — вмешаются ли они в текущую ситуацию для поддержки роста на фондовых рынках ли нет. "Но до тех пор бегство в безопасные активы будет продолжаться", — добавил Сонг.