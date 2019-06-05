МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды практически не меняется к доллару и немного слабеет к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск среды торгуется на уровне предыдущего закрытия — 65,17 рубля, курс евро растет на 8 копеек — до 73,38 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,63% — до 61,58 доллара за баррель.