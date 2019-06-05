МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы растут в среду вслед за биржами США и Азии, а также на фоне внутренних макроэкономических новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.20 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,37%, до 7241,14 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 5286,82 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 12004,73 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США во вторник выросли более чем на 2%, вслед за ними рост отмечался в среду и на биржах Азии. Такая динамика была обусловлена заявлениями главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что регулятор будет "надлежащим образом" реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной и другими недавними событиями. Слова Пауэлла были восприняты рынками как намек на возможность смягчения монетарной политики регулятора.

Дополнительным позитивным фактором для европейских рынков стала внутренняя статистика. Исследовательская организация Markit Economics в первые часы торгов сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае вырос до 51,8 пункта с 51,5 пункта в апреле. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 51,6 пункта.

Менеджер компании Carmignac Гергели Майорос (Gergely Majoros), мнение которого приводит издание Wall Street Journal, считает, что экономика еврозоны стабилизируется в текущем году, но показатели ее роста будет ниже, чем в 2018 году. "Мы весьма уязвимы к внешним шокам", — считает эксперт.