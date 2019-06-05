МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду днем на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика.

По состоянию на 14.09 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15%, до 61,87 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,75% — до 53,08 доллара за баррель.

Давление на настроения инвесторов оказывают данные API, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю, выросли на 3,5 миллиона баррелей после снижения на 5,26 миллиона баррелей неделей ранее. Аналитики прогнозировали, что тенденция к снижению сохранится. "Наращивание запасов нефти не поддерживает настроения инвесторов в текущих рыночных условиях", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ING.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее в среду. Эксперты прогнозируют, что эти данные все-таки укажут на сокращение запасов на 849 тысяч баррелей после снижения на 282 тысячи баррелей неделей ранее.

В то же время ограничивает снижение стоимости нефти улучшение рисковых настроений, о чем свидетельствует подъем на мировых фондовых биржах. Биржи США по итогам вторника выросли более чем на 2%, вслед за ними в плюс вышли рынки Азии и Европы. Поводом для оптимизма стало заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор будет "надлежащим образом" реагировать на риски, связанные с торговой войной и другими недавними событиями в мире. Данный комментарий был восприняты рынками как указание на возможность смягчения монетарной политики в США для поддержки национальной экономики.