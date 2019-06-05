МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В центре внимания рынков в среду остаются заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор будет "надлежащим образом" реагировать на риски, связанные с торговой войной и другими недавними событиями в мире. Он заверил, что ФРС "внимательно следит за последствиями" торгового спора, который за последнее время оказал значительное влияние на глобальные, долговые и фондовые рынки, а также добавил факторов риска роста экономики США и других стран.

Пауэлл также пообещал меры для удержания инфляции в США около целевого уровня в 2%. Сейчас она немного ниже в годовом выражении, и при необходимости экономический рост будет стимулирован, заверил он.

Одна из этих мер – повышение базовой процентной ставки. В начале мая Федрезерв ожидаемо сохранил ее на уровне 2,25-2,5% годовых. Тогда годовая инфляция в США также оставалась ниже 2%, но Пауэлл отмечал, что влияющие на нее факторы могут быть временными, и оснований для изменения ставки в любом направлении пока нет.

На фоне новых заявлений главы ФРС основные фондовые индексы США во вторник прибавили 2-2,6%, в среду растут индексы Европы и Азии. Возможность снижения ставок ФРС определенно поддержала рынок и инвесторов, констатируют эксперты. При этом доллар не демонстрирует значительных изменений к мировым валютам, хотя должен снижаться, поскольку ожидания смягчения ставок уже отыграны.

ПОДГОТОВКА РЫНКОВ

Следующее заседание американского регулятора запланировано на 18-19 июня. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, движение в сторону снижения ставок на нем весьма вероятно, но не очевидно.

"Снижение ставки со стороны ФРС было бы вполне логичным шагом в текущей ситуации, когда торговый конфликт США с Китаем и другими странами набирает обороты и появляется риск замедления как мировой экономики, так и экономики самих Штатов. Доходность двухлетних казначейских облигаций США опустилась ниже 2% и продолжает снижаться, что отражает ожидания как минимум трех снижений ставки до конца 2020 года", — считает главный трейдер ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин.

Обычно чиновники от ФРС не делают высказываний о будущей денежно-кредитной политике напрасно, согласен аналитик" Алор Брокер" Алексей Антонов. "Высказываясь в публичном поле, они готовят рынки, пытаются сгладить волатильность, и это в значительной мере удается. Ведь гораздо легче пережить рост рынков на пару процентов сегодня, на пару процентов завтра, еще какой-то рост по факту решения, чем получить супер-ралли в момент объявления решения, на котором у кого-то из участников может сорвать стоп-приказы на продажу или на покупку", — уверен он.

По его словам, сегодня внимание рынков будет сосредоточено на данных Минэнерго США, которое должно дать цифру по запасам нефти и нефтепродуктов, и через это можно будет спрогнозировать цену нефти и курс доллара. "Думаю, что рынки уже поверили в снижение резервной ставки и будут расти", — добавил эксперт.

В свою очередь, аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов считает, что в текущей ситуации ожидания снижения ставки американским регулятором не вполне оправданы.

"Сейчас экономика США демонстрирует весьма неплохие результаты, и только резкое ухудшение показателей может подтолкнуть ФРС к смягчению монетарной политики. В связи с чем, Федрезерв, как минимум, еще два квартала будет пристально следить за развитием ситуации в экономике страны", — уверен он.

КТО ВЫИГРЫВАЕТ?

Если ставки все-таки будут снижены, позитив первыми ощутят развивающиеся рынки, в том числе, Россия, полагают аналитики. Процентные ставки у нас гораздо выше, чем в США, а инфляция относительно низкая. Это делает выгодными операции carry trade, что означает приток средств на российские рынки.

При этом Антонов сомневается, что рубль сможет выиграть от краткосрочного увеличения спреда между ставками и роста carry trade. "Перед российским ЦБ стоит та же самая задача — стимулировать рост экономики за счет снижения ключевой ставки", — напомнил он. С большой долей вероятности это будет происходить в ближайшее время, что сделает carry trade менее выгодным.

Сомнителен и позитив от снижения ставок для рынков США. "Снижение доллара к мировым валютам поставит под сомнение привлекательность рынка США по отношению ко всем остальным. Вдобавок к этому, снижение ставки не избавляет от негативных последствий торговых войн компании США, особенно из технологического сектора, который выступал основным локомотивом роста, но лишь слегка смягчает финансовые условия", — полагает Калугин.

По мнению Дроздова, снижение ставки приведет к ослаблению позиций американского доллара и повышению доходности казначейских облигаций США. В этой ситуации весьма вероятно, что ФРС будет действовать на опережение, опасаясь возможной рецессии в экономике и реагируя на ожидания рынка.

Однако в ближайшей перспективе аналитики оценивают ситуацию более или менее оптимистично. "Полагаю, что S&P500 имеет хорошие шансы дойти до 2900 пунктов на следующей неделе, оптимизм на фоне ожиданий снижения ставки будет толкать индекс вверх. Но до обновления максимумов дело не дойдет, так как снижения ставки для этого недостаточно, нужно также, чтобы крупнейшие корпорации показали снижение долга и рост финансовой устойчивости", — заключил представитель "Алор Брокер".