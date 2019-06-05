МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Второй аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ — серии 26229 — в среду начнется на 1,5 часа позже, в 16.00 мск, следует из сообщений Московской биржи.

"Аукцион по размещению ОФЗ 26229 перенесен на другое время. О времени проведения будет сообщено дополнительно", — говорилось в первом сообщении торговой площадки.

Позднее биржа опубликовала второе сообщение: "Начало аукциона по размещению ОФЗ 26229 состоится сегодня по следующему расписанию: период сбора заявок: 16.00 – 16.30; ввод цены отсечения Банком России: 17.30". По первоначальному графику этот аукцион должен был начаться в 14.30.

По сообщению Минфина, второй аукцион был перенесен по техническим причинам. "Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что результаты сбора заявок на аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS 5 июня 2019 года не могут быть рассмотрены по техническим причинам", — говорится в сообщении.

Во вторник Минфин сообщал, что в среду предложит выпуск ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года в объеме 20 миллиардов рублей по номинальной стоимости

На первом аукционе в среду Минфин России разместил ОФЗ серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 47,487 миллиарда рублей при спросе в 112,513 миллиарда рублей.