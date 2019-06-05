МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Акции ВТБ усилили рост и вышли на максимумы дня на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 17.16 мск акции ВТБ дорожают на 4%, до 3,9 копейки. Ранее в среду котировки росли на 5%, достигая максимума с 24 мая. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,3%.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил на годовом собрании акционеров, что банк не планирует конвертировать привилегированные акции в обыкновенные, возможен только их выкуп, но в дальнейшем, когда улучшится ситуация с капиталом.