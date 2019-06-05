МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду продолжили вчерашний рост за счёт подкрепления слабой статистикой рынка труда прежних сигналов Федрезерва о необходимости смягчения монетарной политики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,45%, до 25445,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 7540,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,24%, до 2811,02 пункта.

Снижение процентных ставок в США может быть оправданным в ближайшее время, учитывая растущую угрозу для экономического роста, вызванную глобальной торговой напряженностью, а также слабую инфляцию, заявил ранее на этой неделе президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Вслед за Буллардом аналогичные комментарии сделал и сам глава американского регулятора Джером Пауэлл.

А ранее в среду вышли данные аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о том, что число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 27 тысяч по сравнению с показателем апреля, и этот прирост в отчетном месяце стал минимальным с марта 2010 года.

Эта статистика, по мнению ряда экспертов, повысила вероятность того, что ФРС может согласиться снизить учётную ставку как минимум на 75 базовых пунктов до конца года, что благоприятно для финансовых рынков.

"Данные ADP вызывают некоторую обеспокоенность по поводу дальнейшего воздействия пошлин (новых, введённых США — ред.). Это добавляет факторов к вероятности снижения процентных ставок, шансы на это растут", — приводит агентство слова старшего экономиста Raymond James Скота Брауна (Scott Brown).