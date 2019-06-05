МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в среду снизился по основным биржевым индексам.

Дешевеющая нефть была лишь отчасти компенсирована позитивной динамикой мировых рынков, получивших импульс к росту от надежд на смягчение монетарной политики ФРС США.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился на 0,16% — до 2701,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32% до 1303,35 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

НА ПРОТИВОРЕЧИВОМ ФОНЕ

Российский фондовый рынок в среду демонстрировал преимущественно понижательную ценовую динамику. При этом снижение нефтяных цен (ниже ключевой отметки 60 долларов за баррель) сдержало позитивный эффект от повысившегося на глобальных рынках аппетита к риску.

Рост рисковых активов произошел на фоне ожидаемого снижения процентных ставок в США, которое может быть оправданным в ближайшее время, учитывая растущую угрозу для экономического роста, вызванную глобальной торговой напряженностью, а также слабую инфляцию. Об этом заявил ранее на этой неделе президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Вслед за Буллардом аналогичные комментарии сделал и сам глава американского регулятора Джером Пауэлл.

В лидерах повышения цены в среду оказались бумаги ВТБ (+4,1%) на фоне заявления главы ВТБ Андрея Костина на годовом собрании акционеров о том, что банк не планирует конвертировать привилегированные акции в обыкновенные, возможен только их выкуп, но в дальнейшем, когда улучшится ситуация с капиталом. Костин также заявил о надеждах на то, что в дальнейшем рост прибыли группы позволит вернуться к уровню дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Выросли акции "Интер РАО" (+3,2%), "Россетей" (+3,7%), "Полюса" (+1%). Снизились акции "Роснефти" (-2%), "Татнефти" (-1,5%), "Новатэка" (-1,3%), "Северстали" (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В условиях текущего внешнего фона справедливым для индекса Мосбиржи выглядят колебания в коридоре 2690-2730, причем более вероятна консолидация ближе к верхней границе обозначенного диапазона, считает Игорь Галактионов из компании "БКС брокер". Долларовый индекс РТС будет колебаться в районе 1285-1305 пунктов, оценил он.

Роста российского рынка акций пока не ожидается, считает Андрей Хохрин из компании "Иволга капитал".

"Поддержка в ожидании рекордных дивидендных выплат ещё действует на голубые фишки, но влияние перестает быть ярко выраженным. Таким образом, завтрашний день может принести незначительный рост российскому рынку, индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 2700-2720", — оценил он.