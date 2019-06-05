С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн /ПРАЙМ/. ВТБ планирует переговоры с китайским производителем телеком-оборудования Huawei на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и видит перспективы кредитования его совместных с российскими компаниями проектов, заявили журналистам топ-менеджеры второго по активам российского банка.

"Да. Они нам помогают и со стороны инфраструктуры, я так понимаю, и со стороны программного обеспечения", — сказал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, отвечая на вопрос о том, планирует ли ВТБ провести встречу с представителями Huawei на площадке ПМЭФ.

В свою очередь, другой первый зампред банка Дмитрий Олюнин заявил, что для инвестиционного бизнеса ВТБ компания представляет перспективы с точки зрения обслуживания и кредитования проектов Huawei. "Huawei с рядом российских компаний ведут переговоры по совместным проектам в России, ищут новое развитие. Я думаю, что для корпоративно-инвестиционно бизнеса большие перспективы с точки зрения обслуживания, кредитования таких проектов", — сказал Олюнин.

Петербургский международный экономический форум пройдет 6-8 июня в Санкт-Петербурге.