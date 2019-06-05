МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером остаётся устойчивым и слабо и разнонаправленно меняется против доллара и евро, при том что снижение рынка нефти и тестирование ценой котировками сорта Brent психологически значимого уровня 60 долларов за баррель оказывает давление на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.40 мск повышался на 3 копейки, до 65,20 рубля, курс евро — снижался на 7 копеек, до 73,23 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль слегка снижается против доллара и так же немного прибавляет к евро на фоне широких колебаний европейской валюты на форексе. Дневные попытки евро закрепиться на отметке 1,13 доллара сменились сползанием ниже 1,125 доллара.

Рынок нефти продолжает валиться и уже тестировал психологически значимый уровень 60 долларов за баррель сорта Brent, ниже которого он не торговался с конца января.

Распродажа на рынке началась ещё в конце мая вслед за публикацией данных минэнерго США о динамике запасов топлива. А ранее в среду управление энергетической информации министерства сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) и за неделю, завершившуюся 31 мая, выросли на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 483,3 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения запасов на 0,9 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила рекордные 12,4 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Кроме того, запасы бензина в США за тот же период выросли на 3,2 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 234,1 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 630 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 4,6 миллиона баррелей, или на 3,7%, составив 129,4 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 499 тысячи баррелей. Наконец, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 50,8 миллиона баррелей.

Определенную поддержку рублю оказали хорошие результаты очередных аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство в среду разместило бумаги двух серий на 67,487 миллиарда рублей при совокупном спросе в 167,213 миллиарда.

Интерес к рублевым активам подогревался словесными интервенциями. Так, глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров выразил мнение, что Банк России уже на ближайшем заседании совета директоров предпримет ряд шагов для смягчения денежно-кредитной политики.

В итоге доллар вечером повышался против рубля на 0,08%, евро снижался на 0,04%. Рублевая цена нефти колебалась ниже отметки 3,95 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль сегодня практически не изменяется по отношению к доллару и евро, отмечает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин. С одной стороны, давление на российскую валюту оказывают низкие цены на нефть, а с другой в качестве поддержки выступают ожидания новых соглашений о торговле на экономическом форуме в Петербурге, считает он.

"Ожидается целый ряд крупных соглашений с Поднебесной, для которой в период торговых войн, Россия представляет неплохие возможности. Также одним из ключевых событий ближайшего времени станет публикация данных с американского рынка труда. Если они окажутся лучше ожиданий, то это может оказать поддержку американской валюте. В целом жду нейтральной динамики по парам доллар/рубль и евро/рубль в ближайшие дни", — добавил Копейкин.

Потенциальные риски для рубля несет возможное ужесточение санкционной риторики, но на сегодня они довольно нереалистичны, что обусловлено наличием проблем у самих американцев, занимающихся собственным фондовым рынком, торговой войной с Китаем и понижением ключевой ставки, рассуждает Андрей Люшин из Локо-банка.

"Завтрашний день будет представлять из себя консолидацию или даже стагнацию двух ключевых мировых валют, что позволит несколько укрепиться большинству валют стран с развивающимся рынком. В их список входит и Россия. Завтра курс будет находиться в диапазоне 65-66 рублей за доллар и 73-74 рубля за евро", — оценил он.