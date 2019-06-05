МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрылись в среду в небольшом плюсе, в то время как инвесторы сконцентрировали своё внимание на неоднозначных новостях о возможном введении Еврокомиссией (ЕК) процедуры принудительного снижения госдолга Италии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,08%, до 7220,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 5292 пунктов, немецкий DAX — на 0,08%, до 11980,81 пункта.

ЕК ранее в среду сообщила, что сочла обоснованным введение процедуры по сути принудительного снижения госдолга Италии. Так называемая процедура чрезмерного дефицита бюджета (EDP) представляет собой процесс выработки для страны Евросоюза программы возвращения к нормальной динамике и показателям дефицита бюджета или госдолга, которые в государствах ЕС не должны превышать 3% ВВП и 60% ВВП соответственно. Госдолг Италии, одной из крупнейших экономик еврозоны, более чем вдвое превышает дозволенные в Евросоюзе нормы и рискует вырасти дальше.

При этом позднее в ЕК заявили, что готовы обсуждать с властями Италии, как избежать запуска такой процедуры, а премьер-министр республики Джузеппе Конте в свою очередь пообещал предпринять все усилия, чтобы избежать этих мер со стороны ЕС.

Агентство Рейтер приводит мнение аналитика Financials Analyst Рассела Квелча (Russell Quelch) о том, что объявление ЕК "не стало шоком", но эти новости, несомненно, расширят спред доходности между итальянскими и немецкими гособлигациями, "что важно для банков, учитывая их большие портфели гособлигаций".

"Я ожидаю, что сегодняшние новости станут еще одним ударом для инвестиционной привлекательности итальянских банков, в то время как более высокие спреды могут в конечном итоге быть переложены на потребителей в виде более высоких процентных ставок", — также сказал он. При этом в выигрыше на торгах в среду оказались акции коммунальных компаний и сектор недвижимости, которые прибавили 1,4% и 1,1% соответственно. Инвесторы часто "укрываются" в этих секторах в периоды неопределенности на рынке.