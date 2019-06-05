МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне оптимизма касательно возможности смягчения монетарной политики Федрезерва, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,82%, до 25539,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,64%, до 7575,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,82%, до 2826,15 пункта.

Снижение процентных ставок в США может быть оправданным в ближайшее время, учитывая растущую угрозу для экономического роста, вызванную глобальной торговой напряженностью, а также слабую инфляцию, заявил ранее на этой неделе президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Вслед за Буллардом аналогичные комментарии сделал и сам глава американского регулятора Джером Пауэлл.

Повысили вероятность смягчения политики и опубликованные в среду статистические данные по рынку труда. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 27 тысяч по сравнению с показателем апреля, и этот прирост в отчетном месяце стал минимальным с марта 2010 года.

"Вышедшие данные ADP показывают самый низкий уровень за девять лет, мы видим сигналы замедления экономики США", — приводит агентство MarketWatch слова исполнительного директора Whitford Asset Management Дома Кэтрамбоуна.

ФРС в среду опубликовала очередную "Бежевую книгу", согласно которой прогнозы регулятора сигнализируют о "сдержанном" росте экономики страны в апреле-мае, при этом участники рынка беспокоятся по поводу торговых "войн". ФРС отмечает, что в отчетном периоде было отмечено "небольшое улучшение" темпов роста экономической активности.

Помимо Китая, обеспокоенность вызывают отношения с Мексикой после заявления президента США Дональда Трампа о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары из Мексики в ответ на миграционный кризис на границе. В среду в Вашингтоне за закрытыми дверями пройдет встреча вице-президента США Майка Пенса с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом.