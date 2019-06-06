МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в четверг проведет основные слушания по иску банка "Траст" к кипрской O1 Group Limited Бориса Минца и подконтрольной ранее Минцу финансовой группе "Будущее" о незаконности ряда сделок и восстановлении задолженности О1 Group перед "Трастом" в размере более 19 миллиардов рублей.

Изначально этот иск в декабре 2017 года подал в арбитраж санируемый "Рост банк", однако в связи с его присоединением впоследствии к банку "Траст" суд произвел процессуальную замену истца. "Траст" требует признать недействительными ряд сделок прежнего руководства "Рост банка" с участием соответчиков и их аффилированных лиц, а также применить последствия их недействительности.

В частности, истец просит восстановить задолженность O1 Group по двум кредитным договорам в общем размере более 19 миллиардов рублей и задолженность ФГ "Будущее" в размере более 510 миллионов рублей. Также заявлено требование о восстановлении обеспечительных сделок, а именно – залога ценных бумаг. Подробно свои правовые позиции по существу спора представители сторон в суде пока не излагали.

На базе банка "Траст" создан Банк непрофильных активов (БНА), консолидировавший "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. В частности, БНА получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка.

Группа "Будущее" была создана в 2016 году для объединения системы управления негосударственными пенсионными фондами (НПФ), входившими в холдинг O1 Group. O1 Group в сентябре 2018 года объявила, что ФГ "Будущее" перешла к кипрской Riverstretch Trading & Investments. В настоящее время в группу входят НПФ "Будущее" и НПФ "Телеком-союз".