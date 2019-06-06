С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Россия вновь вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в Европе, говорится в исследовании международной консалтинговой компании EY, подготовленном к ПМЭФ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России. Этот показатель позволил стране занять девятое место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран", — подсчитали авторы исследования.

При этом по сравнению с 2017 годом количество ПИИ сократилось на 11% (238 проектов в 2017 году), что соответствует общеевропейской тенденции уменьшения общего количества проектов и снижения инвестиционной активности в связи с Brexit и замедлением темпов экономического роста в Европе, отметили в EY. Средний процент падения количества ПИИ по странам Европы с отрицательной динамикой составил 29%.

"Тем не менее, общий показатель количества проектов ПИИ в Россию все еще остается высоким относительно предыдущих лет за всю историю проведения исследования с 2010 года. Стоит отметить, что низкая инфляция и ускорение роста российской экономики до 2,3% в 2018 году стали важными факторами привлекательности для иностранных инвесторов. Кроме того, стабилизация роста цен в пределах 4% в год делает возможным долгосрочное планирование", — подчеркнули авторы исследования.

За год почти в два раза увеличилось количество проектов в области продаж и маркетинга – 21 проект в 2017 году и 41 проект в 2018 году. Это один из лучших показателей в Европе – количество проектов в этой отрасли в других странах региона упало на 11%. Значительный рост заметен также в отрасли исследований и разработок (НИОКР). По сравнению с 2017 годом количество проектов ПИИ в этой сфере в 2018 году увеличилось в два раза (шесть и 12 проектов соответственно). В Европе отрасль НИОКР выросла лишь на 16%.

Производство по-прежнему остается привлекательной отраслью российской экономики с участием ПИИ, несмотря на падение количества проектов в этой области на 29% – 178 проектов в 2017 году против 127 в 2018 году, — считают в EY.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.