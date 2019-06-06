С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. США по итогам 2018 года стали лидером среди стран, инвестирующих в Россию, количество американских инвестпроектов в российской экономике увеличилось почти на 74%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании EY, подготовленном к ПМЭФ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Несмотря на сложный период в отношениях с Россией, США заняли лидирующую позицию в списке стран, инвестирующих в Россию, впервые с 2013 года. Количество инвестиционных проектов из Соединенных Штатов в 2018 году увеличилось почти на 74% – до 33 проектов по сравнению с 2017 годом, тогда количество проектов ПИИ из США составило 19 проектов", — подсчитали авторы исследования.

На втором месте находится Германия, чьи инвестиции в экономику РФ в этом разрезе сократились на 14% (24 проекта) по сравнению с 2017 годом (28 проектов). В 2018 году произошло уменьшение количества инвестпроектов из Китая: с первого места он сместился на третье в списке инвесторов в российскую экономику.

Вместе с тем, выросло количество французских ПИИ: если в 2017 году Франция занимала седьмое место по количеству инвестиционных проектов (11), то в 2018 году она заняла четвертое место, увеличив количество проектов на 18% (13).

В десятку крупнейших инвесторов по этому показателю также вновь вошли Нидерланды, увеличив количество инвестиционных проектов на 33% по сравнению с 2017 годом (шесть и восемь проектов соответственно). При этом значительно уменьшилось количество проектов из Великобритании – с восьми в 2017 году до двух в 2018-м.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.