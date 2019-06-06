МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в четверг: сохраняющиеся торговые опасения нивелируют оптимизм относительно возможного смягчения позиций мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,46% — до 2848,34 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,16%, до 1477,41 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,22%, до 26953,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,46% — до 6387,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,22%, до 20819,91 пункта. Торги в Южной Корее не проводятся в связи с национальным праздником, основной фондовый индекс страны KOSPI по итогам среды вырос на 0,1%, до 20769,11 пункта.

Поддержку рынкам оказывают надежды инвесторов на то, что мировые центробанки могут смягчить свою монетарную политику для поддержки своих экономик. В частности, глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что ФРС будет реагировать соответствующими мерами на негативный эффект от усиления внешнеторговых конфликтов. Инвесторы предположили, что регулятор может понизить базовую ставку. Теперь мировые инвесторы ждут заседания ЕЦБ в четверг, чтобы услышать позицию регулятора по дальнейшей монетарной политике.

В то же время давление на настроения инвесторов продолжает оказывать торговая напряженность между США и такими странами как Китай и Мексика. В ночь на четверг СМИ со ссылкой на представителя администрации США сообщили, что переговоры с Мексикой в среду не привели к соглашению по вопросам пошлин и иммигрантов. Президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что переговоры с Мексикой продолжатся в четверг "при том понимании, что если соглашение не будет достигнуто, то пошлины в размере 5% начнут действовать с понедельника", и они будут увеличиваться.

"По нашим оценкам, недавнее повышение пошлин США на китайские товары обойдутся американской экономике примерно в 0,3 процентных пункта ВВП, а повышение тарифов в Мексике, если они достигнут полных 25%, может удвоить нашу оценку", — сказал агентству Рейтер аналитик PIMCO Либби Кантрилл (Libby Cantrill).