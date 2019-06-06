МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Рубль с утра немного растет к доллару и евро на фоне попыток рынка нефти оттолкнуться вверх от ключевого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 10 копеек — до 65,29 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 73,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4%, до 60,84 доллара за баррель по марке Brent.