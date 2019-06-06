МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Биржи Китая завершили торги четверга снижением индексов на 1-2% на фоне опасений относительно влияния торгового конфликта с США на национальную экономику, остальные основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,17%, до 2827,8 пункта, Shenzhen Composite — на 2,08%, до 1463,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличился на 0,26%, до 26965,28 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,39%, до 6383 пунктов, японский Nikkei 225 — опустился на 0,01%, до 20774,04 пункта. Торги на бирже Южной Кореи не проводились в связи с национальным праздником, по итогам среды южнокорейский KOSPI вырос на 0,1%, до 2069,11 пункта.

Давление на настроения инвесторов, прежде всего в Китае, оказала сохраняющаяся обеспокоенность относительно перспектив экономики страны в свете неразрешенных торговых противоречий с США. Распродажи усилились также в преддверии длинных выходных в стране — в пятницу биржи будут закрыты в связи с национальным праздником.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее в июне свой прогноз экономического роста Китая на 2019 год до 6,2% с 6,3% на фоне повышенной неопределенности в отношении торговых трений.

Эксперты также отмечают давление на японский рынок из-за роста курса иены к доллару. "Укрепление иены также оказало давление на настроения инвесторов", — прокомментировал агентству Франс Пресс динамику на бирже Японии брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi). Курс доллара к иене снижается до 108,21 иены со 108,45 иены в предыдущий торговый день.