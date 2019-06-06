МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают находиться в "зелёной зоне", частично восстанавливаясь после ощутимых распродаж днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.41 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 0,71%, до 61,09 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 51,8 доллара за баррель.

В четверг на рынке нефти происходит коррекция после достигавшего 3% падения цен на сырье днем ранее. Столь ощутимая негативная динамика была связана с данным минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 6,8 миллиона баррелей, хотя аналитики, напротив, ожидали снижения показателя. Кроме того, добыча нефти в США за неделю составила рекордные 12,4 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Эксперты отмечают, что сегодняшняя коррекция вряд ли говорит о сломе тренда, поскольку на рынке есть сомнения относительно спроса на нефть в текущем году. Так, банк Morgan Stanley, как сообщает агентство Рейтер, понизил свой прогноз роста спроса на нефть в 2019 году до 1 миллиона баррелей в день с 1,2 миллиона, а также прогноз цены нефти марки Brent на второе полугодие 2019 года до 65-70 долларов за баррель с 75-80 долларов. "Спрос ослабевает гораздо быстрее, чем мы ожидали", — отмечают аналитики Morgan Stanley.