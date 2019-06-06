МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты умеренно повышается на фоне некоторого коррекционного роста рынка нефти выше 61 доллара за баррель сорта Brent после очередного обвала накануне, а также слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.46 мск снижался на 20 копеек, до 65,20 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 73,30 рубля.

Определенную поддержку рублю оказали словесные интервенции Набиуллиной. Она заявила, что ЦБ готов рассмотреть в ближайшее время снижение ключевой ставки, которая пока превышает нейтральный уровень в 6-7%. В то же время она добавила, что смягчение монетарной политики в условиях, когда ограничения лежат в другой сфере, не дадут повышения темпов экономического роста, а создадут дополнительные риски для инфляции и финансовой стабильности. Проблемы потенциально низкого роста можно исправить только структурными реформами, полагает Набиуллина.

Тем временем нефтяные котировки корректируют вчерашнее снижение рынка, опускавшее их накануне, в частности, ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent, который в итоге просел более чем на 2%, а в моменте падал на 4%. В итоге доллар и евро днем в четверг снижаются против рубля на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется немного ниже отметки 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

Абсорбирование валюты бюджетным правилом Минфина не нарушает диапазонного режима торговли рубля, отмечает Евгений Кошелев из Росбанка. "Объем интервенций с 7 июня по 4 июля составит 16,3 миллиарда рублей в день, что практически сопоставимо с майским объемом (16,7 миллиарда). Однако давление на российскую валюту в июне может оказаться несколько больше из-за пониженного спроса на энергоресурсы и сезонно меньшего профицита счета текущих операций в летние месяцы. На этом фоне пара USD/RUB может сместиться к отметке 65,5 к концу июня", — оценил он.

Пока резких размашистых движений котировок нет, а объёмы внутренних валютных торгов – ниже среднего, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр". "Поэтому на некий стрессовый сценарий для рубля ничто не указывает. В целом, нехарактерная стабильность на отечественном валютном рынке указывает на растущие трудности любителей торговли валютными парам получать некую постоянную прибыль от однотипных операций, как это было раньше", — добавил он.