МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве и поддержке новостным фоном с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 16.39 мск растёт на 0,72%, до 2721,24 пункта, индекс РТС — на 0,94%, до 1315,61 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 23 копейки, до 65,17 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 73,36 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 0,33%, до 60,83 доллара за баррель.

"В России картина дня вполне позитивная благодаря стабилизации нефти и достаточно позитивному экономическому форуму в Санкт-Петербурге", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС существенно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствует умеренное внутридневное улучшение состояния внешнего фона. Наиболее же обнадеживающим внешним сигналом стало наметившееся коррекционное повышение нефтяных котировок", — в свою очередь комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Некоторому улучшению настроений на локальном фондовом рынке также способствует и открывшийся сегодня Петербургский международный экономический форум, также соглашается он.

ДОГОНЯЛКИ "ГАЗПРОМА" И СБЕРБАНКА

Среди лидеров дня — "Газпром" и Сбербанк, что можно объяснить повышенным спросом со стороны нерезидентов, считает Кочетков.

Бумаги Сбербанка по общей рыночной капитализации в четверг несколько раз обгоняли акции "Газпрома". Сейчас и обыкновенные, и привилегированные акции банка дорожают более чем на 2%, и к текущему моменту общая рыночная капитализация Сбербанка составляет порядка 5,48 триллиона рублей, рыночная капитализация "Газпрома" – около 5,464 триллиона.

Ощутимую поддержку указанным бумагам на текущей неделе оказывает и устойчивость отечественной валюты, считает Манжос. Рубль очень сдержано реагирует на недавнее обвальное падение нефтяных котировок, добавляет он.

"Инвесторы и спекулянты также положительно отнеслись к наметившемуся урегулированию ситуации вокруг проблемного Антипинского НПЗ. Теперь он перешел под контроль совместного предприятия Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана. С технической точки зрения в обыкновенных акциях Сбербанка назревает тестирование уже близкого годового максимума. Ну а привилегированные бумаги Сбербанка уже его обновили в начале текущей недели", — также говорит аналитик.

Также в лидерах роста – обыкновенные акции "Мечела" (6,7%), акции "Русгидро" (3,63%), обыкновенные акции "Россетей" (2,03%), акции НЛМК (1,85%) и "Северстали" (1,65%).

Среди лидеров снижения — акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,55%), "Роснефти" (-1,04%), "Аэрофлота" (-0,33%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Манжос не ожидает радикальной смены настроений до конца дня.

Закрытие ожидается в коридорах 2700-2730 пунктов по индексу Мосбиржи и 1300-1320 пунктов по индексу РТС, прогнозирует Анастасия Соснова из компании "Фридом Финанс".