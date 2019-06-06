МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы США в четверг преимущественно растут на позитивных данных о торговом балансе США и возможности снижении базовой ставки ФРС ввиду внешнеторговой напряженности, чреватой ухудшением в экономике, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.55 мск фьючерс на индекс DJIA увеличивался на 0,18%, до 2558537 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 7568,57 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,04%, до 2827,11 пункта.

Фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в основном в плюсе после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник прокомментировал возможное снижение базовой ставки, а также заявил, что Федрезерв будет реагировать соответствующими мерами на негативный эффект от усиления внешнеторговых конфликтов.

Другим положительным фактором стала опубликованная статистика внешней торговли США. Так, бюро экономического анализа министерства торговли сообщило, что дефицит торгового баланса страны в апреле сократился на 1,11 миллиарда долларов, или на 2,1% по сравнению с показателем марта, до 50,79 миллиарда долларов.

При этом на настроения участников торгов оказывает влияние внешнеторговая напряженность. Так, ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил о возможном введении новых пошлин на товары из Китая, сообщает агентство Рейтер.

Кроме того, переговоры с Мексикой в среду не привели к соглашению по вопросам пошлин и иммигрантов. Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что переговоры продолжатся в четверг "при том понимании, что если соглашение не будет достигнуто, то пошлины в размере 5% начнут действовать с понедельника", и они будут увеличиваться.