МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером повышался против доллара и снижался к евро на фоне укрепления европейской валюты до 1,13 доллара.

Рублевые "быки" в основном игнорируют снижение рынка нефти в район ключевого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent, курс российской валюты поддерживают так называемые "словесные интервенции".

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.31 мск снижался на 25 копеек — до 65,13 рубля, курс евро рос на 19 копеек — до 73,56 рубля.

РОСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В пользу евро играет повышение прогноза ЕЦБ по инфляции на ближайшие годы. Рынок нефти после попыток закрепиться выше уровня 61 доллар за баррель сорта Brent к вечеру опять сполз в минус в направлении ключевой отметки 60 долларов. Нефтяные котировки, несмотря на попытки коррекционных отскоков, остаются под давлением рисков торговых войн.

Определенную поддержку рублю в течение дня оказали словесные интервенции. В частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор оценивает свою политику как умеренно жесткую и готов рассмотреть в ближайшее время снижение ключевой ставки, которая пока превышает нейтральный уровень в 6-7%.

В то же время она добавила, что смягчение денежно-кредитной политики Банка России в условиях, когда ограничения лежат в другой сфере, не дадут повышения темпов экономического роста, а создадут дополнительные риски для инфляции и финансовой стабильности. Проблемы потенциально низкого роста можно исправить только структурными реформами, полагает Набиуллина.

При этом она сказала, что ЦБ РФ на ближайшем заседании позднее в июне рассмотрит разные варианты решения о ключевой ставке, в том числе ее снижение.

В итоге доллар вечером снижался против рубля на 0,4%, евро рос на 0,3%. Рублевая цена нефти колебалась ниже отметки 3,95 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Диапазон курса 64,5-65,5 рубля за доллар пока остается актуальным, но на фоне эскалации торговых войн и ухудшения внешних условий ожидаются колебания выше этого диапазона, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Несмотря на то, что объем покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в июне остался на уровне мая, давление на рубль может вырасти из-за сезонного ухудшения сальдо текущего счета платежного баланса. Более того, в июне выплаты внешнего долга повысятся на 20% в сравнении с маем, что может также создать дополнительное давление на валюту РФ", — говорят аналитики.

В базовом сценарии пара доллар/рубль остается в диапазоне консолидации 65,1-65,5 с перспективой его пробоя вверх и выхода на уровень 66 в случае негативного развития ситуации вокруг торговой войны Китая и США, говорит Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"В паре с евро рубль выглядит слабее, но сегодня-завтра курс, скорее всего, останется в диапазоне 73,1-73,7 рубля за евро", — добавил он.