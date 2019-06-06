С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Объем мирового рынка искусственного интеллекта к 2035 году достигнет 5,6-7 триллионов долларов, заявил РИА Новости исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" Александр Семенов.

"По оценкам отраслевого союза "Нейронет", исходя из расчётов выручки компаний, рынок искусственного интеллекта в мире по состоянию на 2018 год составлял 50,205 миллиарда долларов. По нашим аналитическим прогнозам, исходя из минимального сценария, в 2035 году объём рынка будет составлять 5,629 триллиона долларов. Максимальный сценарий не сильно отличается — чуть больше 7 триллионов долларов", — рассказал он в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В максимальном прогнозе учитывались все возможные инвестиции от мировых корпораций уровня Google, Facebook, Twitter. "Поскольку тяжело понять, сколько именно корпорации инвестируют в искусственный интеллект, то мы берем среднестатистический процент, помножаем его и получаем максимальный сценарий. Минимальный сценарий — это базовый, соответственно почти не инвестируют",- пояснил он.

Прогноза по российскому рынку пока нет. Доля российского рынка на мировом остается на уровне 2015-2016 годов в 0,5% от мирового рынка, отметил он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.