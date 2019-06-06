С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Венчурный фонд "ВЭБ Инновации" VEB Ventures планирует увеличить число созданных фондов к 2024 году до 10 с нынешних 4, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"VEB Ventures будет функционировать как венчурный фонд, институт развития и управляющая компания. К 2024 году целевые значения VEB Ventures выглядят следующим образом: число созданных фондов увеличится с 4 до 10, fair value портфеля составит 34,8 миллиарда рублей против начальных 0,9, активные инвестиции будут запускаться в две волны – первая с текущего 2019 года по 2021 год, затем — с 2023 по 2025", — говорится в релизе.

Бизнес-модель VEB Ventures предполагает создание различных типов фондов, включая корпоративные, региональные и международные.

В 2019 году, как ожидается, будет заключено 6 сделок, а через пять лет накопленный итог достигнет 182.