МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Российский интернет-магазин Ozon может рассмотреть возможность первичного публичного размещения акций (IPO) через два года, пишет агентство Рейтер со ссылкой на генерального директора компании Александра Шульгина.

Шульгин рассказал изданию в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что в настоящее время доля Ozon на фрагментированном российском рынке составляет не более 10%.

"Ozon может рассмотреть возможность первичного публичного размещения акций (IPO) через два года, после того, как увеличит свою долю на российском рынке электронной коммерции, ускорит рост продаж и улучшит инфраструктуру", — заявил Шульгин.

Он также отметил, что решение об IPO будет в значительной степени зависеть от того, останется ли возможность привлекать капитал через существующих и новых акционеров. При этом гендиректор добавил, что Ozon может провести сбор средств порциями на общую сумму 200-300 миллионов долларов в ближайшем будущем, а затем рассмотрит дополнительное привлечение аналогичного размера.

Так, по словам Шульгина, планируемый сбор средств может привлечь новые иностранные и российские фонды, интересующиеся сектором электронной торговли. Нескольким инвестиционным фондам сейчас принадлежит около 20% акций компании. "АФК Система" и Baring Vostok контролируют по 40% компании.

"Ozon… в настоящее время приносит убытки из-за активных инвестиций в его рост. Через два года он будет технически готов выйти на положительный денежный поток, но, возможно, решит не делать этого и продолжит инвестировать в рост", — добавил Шульгин.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.