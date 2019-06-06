С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Компания Yadro (входит в многопрофильную ИТ-структуру "ИКС Холдинг") создаст инновационные продукты для "Мегафона" на базе технологий Intel, соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в их совместном релизе.

Меморандумом о намерениях подписали глава "ИКС Холдинга" и председатель совета директоров компании Yadro Антон Черепенников, гендиректор ПАО "Мегафон" Геворк Вермишян и вице-президент и генеральный директор по продажам решений центров обработки данных корпорации Intel Роуз Скулер (Rose Schooler).

"Мегафон" совместно с компанией Yadro и на основе технологий Intel будет разрабатывать и предоставлять своим B2B-клиентам новые инфраструктурные продукты. Речь идет о продуктах для сферы 5G, "интернета вещей", облачных вычислений и конечных устройств

Компания Yadro в рамках партнерства займется проектированием и разработкой инновационных инфраструктурных продуктов, а также обеспечит создание производственных мощностей для массового производства продуктов. Корпорация Intel намерена оказать технологическую поддержку и выступить экспертом в области создания решений для современных центров обработки данных с использованием компонентов Intel. Начало работы над проектом запланировано на третий квартал 2019 года.

"На базе инновационных технологий мы сможем создавать сервисы, ориентируясь на самые передовые международные технологические практики. Сотрудничество с ведущей глобальной технологической компанией из лидеров телекоммуникационного отрасли и ИТ-рынка позволит нам создать инфраструктурную основу для реализации стратегии "Мегафон" и усилит наши позиции на рынке цифровых услуг в корпоративном сегменте", – приводятся в сообщении слова Вермишяна.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.