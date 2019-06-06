С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Запуск новой производственной площадки для создания инновационных продуктов для "Мегафона" запланирован на конец 2019 года, цель на 2020 год – не менее 15 тысяч единиц произведенной и поставленной продукции на рынок, рассказал РИА Новости управляющий директор компании Yadro (входит в "ИКС Холдинг") Алексей Шелобков.

Ранее в четверг компания Yadro (входит в многопрофильную ИТ-структуру "ИКС Холдинг") подписала соглашение о создании инновационных продуктов для "Мегафона" на базе технологий Intel. Речь идет о продуктах для сферы 5G, "интернета вещей", облачных вычислений и конечных устройств. Yadro займется проектированием и разработкой продуктов, а также обеспечит создание производственных мощностей для массового производства продуктов. Корпорация Intel намерена оказать технологическую поддержку. Начало работы над проектом запланировано на третий квартал 2019 года.

"Мы планируем запуск новой производственной площадки на конец 2019 года, и наша цель на 2020 год – не менее 15 тысяч единиц произведенной и поставленной продукции на рынок. Наша цель на 2021 год – 20% рынка в денежном выражении по этому сегменту рынка", — сообщил Шелобков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Первыми доступными продуктами станут стандартные серверы на базе архитектуры Intel. "Они будут доступны уже в этом году. Продукты, которые мы намерены производить в рамках альянса, станут архитектурной основой для стратегии "Мегафона"", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.