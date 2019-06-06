МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сообщений о возможной отсрочке введения пошлин на импорт мексиканских товаров и надежд на снижение базовой ставки ФРС, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс DJIA увеличился на 0,71%, до 25720,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,53%, до 7615,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,61%, до 2843,49 пункта.

Мексика и США в четверг продолжают переговоры по пошлинам и миграционной политике. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, сказал он.

В четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США рассматривают отсрочку введения пошлин на импорт мексиканских товаров на фоне продолжения переговоров.

Трамп в четверг также сообщил о возможном введении новых пошлин на товары из Китая после саммита G20.

Неоднозначной оказалась опубликованная внутренняя статистика. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 июня, составило 218 тысяч, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 215 тысяч.

Между тем, дефицит торгового баланса страны в апреле сократился на 1,11 миллиарда долларов, или на 2,1% по сравнению с показателем марта, до 50,79 миллиарда долларов.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на новости о сохранении Европейским центробанком базовой процентной ставки на рекордно низком уровне 0%. Регулятор при этом отложил возможное повышение ставки, по крайней мере, до конца первого полугодия 2020 года. Ранее ЕЦБ ожидал сохранения ставок до конца 2019 года.

"Мы отскочили от перепроданных уровней, и теперь рынок разбирается с двухдневным ралли, фокусируясь на продолжающихся торговых переговорах", — приводит агентство MarketWatch слова одного из руководителей направления портфельного менеджмента Direxion Пола Бриганди (Paul Brigandi).