МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в пятницу на фоне роста на рынках США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск японский Nikkei 225 рос на 0,58%, до 20893,53 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,48%, до 2079,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,61% — до 6422 пунктов. Торги на биржах Китая и Гонконга не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,17% — до 2827,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,08%, до 1463,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,26%, до 26965,28 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сообщений о возможной отсрочке введения пошлин на импорт мексиканских товаров. Так, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США могут отложить введение пошлин на импорт мексиканских товаров на фоне продолжения переговоров. Президент США Дональд Трамп в конце мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики. Пошлины вводятся в ответ на миграционный кризис на границе с Мексикой.

"Рынки Азии умеренно растут, следуя за динамикой бирж США, поскольку опасения относительно торговли немного снизились за четверг. В пятницу основное внимание будет сосредоточено на данных по рынку труда США", — полагает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), мнение которой приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

В пятницу в США будет опубликована статистика по безработице в стране за май. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы сохранился на апрельской отметке в 3,6%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 185 тысяч после роста на 263 тысячи месяцем ранее.