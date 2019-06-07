МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в плюсе вслед за биржами США на предыдущей торговой сессии на фоне сообщения о возможной отсрочке введения США пошлин на импорт товаров из Мексики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский Nikkei 225 вырос на 0,53%, до 20884,71 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,16%, до 2072,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,95% — до 6443,9 пункта. Торги на биржах Китая и Гонконга не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,17% — до 2827,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,08%, до 1463,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,26%, до 26965,28 пункта.

Трейдеры обратили внимание на рост основных фондовых индексов США на торгах днем ранее. Так, в четверг Мексика и США провели переговоры по пошлинам и миграционной политике. В конце мая президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, уточнил он.

В четверг СМИ сообщили со ссылкой на источники, что США рассматривают отсрочку введения пошлин на импорт мексиканских товаров на фоне продолжения переговоров, что положительно сказалось на основных фондовых индексах США.

"Небольшой прогресс в переговорах по иммиграционному вопросу привел к тому, что все основные фондовые индексы завершили торги в плюсе", — сказал агентству Франс Пресс старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril).

Кроме того, инвесторы ожидают важные статистические данные по рынку труда. В пятницу в США будет опубликована статистика по безработице в стране за май. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы сохранился на апрельской отметке в 3,6%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 185 тысяч после роста на 263 тысячи месяцем ранее.