МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок в конце недели повысился по основным биржевым индексам.

Дорожающая нефть и повышение мировых фондовых рынков поддержали стоимость российских активов.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию увеличился на 0,05% — до 2729,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,46% до 1325,95 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок в пятницу демонстрировал разнонаправленную ценовую динамику. При этом повышение нефтяных цен, оттолкнувшихся от ключевой отметки 60 долларов за баррель, поддержало спрос на российские акции.

Рост спроса на рисковые активы проявился в повышении мировых фондовых индексов, надеющихся на смягчение монетарной политики ФРС США после ряда высказываний ее высокопоставленных чиновников.

В лидерах повышения цены сегодня оказались бумаги "Россетей" (+2,3% префы и +3% обыкновенные акции), они продолжают расти второй день подряд. В четверг глава компании Павел Ливинский заявил в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ о том, что компания внесет новую дивидендную политику на рассмотрение в Минэнерго РФ до осени.

Префы Сбербанка выросли на 1,5%, обыкновенные акции – на 1,4% на фоне позитивных данных по РСБУ за январь-май 2019 года. Так, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-мае выросла на 12,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 369,068 миллиарда рублей.

Подорожали акции "Полюса" (+2,5%), "Русгидро" (+2,4%), "ТГК-1" (+2,4%). Снизились в цене акции "Ленты" (-2,7%), "Фосагро" (-1,8%), ТМК (-1,4%), "Роснефти" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи торгуется на исторических вершинах, долларовый РТС приближается к пятилетнему максимуму, отмечает Игорь Галактионов из компании "БКС брокер". В случае сохранения положительного внешнего фона на следующей неделе рынок акций РФ может удержать занятые высокие позиции, считает он.

"Однако стоит отметить, что резкое снижение рублевой цены нефти в конце мая до сих пор никак не отразилось на российских индексах, даже если очистить их от роста акций "Газпрома", занимающего значительную долю. Кроме того, в понедельник США могут ввести пошлины на импорт из Мексики, что будет очередным ударом по настроениям на мировых рынках. Индекс РТС может остаться в диапазоне 1300 – 1325, причем вероятно постепенное снижение к его нижней границе. Индекс Мосбиржи может остаться в рамках 2690-2740", — сказал Галактионов.

Весь финансовый мир испытывает оптимистичные настроения в конце недели, всё дело в том, что монетарная политика мировых ЦБ по-прежнему остаётся мягкой, а президент США Дональд Трамп анонсировал намерение добиться торговой сделки между США и КНР, что позволяет думать о скором завершении торговых воин, рассуждает Андрей Хохрин из компании "Иволга капитал".

"Следующая неделя начнётся уже после окончания ПМЭФ, однако долгосрочный эффект от неё сохранится, поэтому ожидается сдержанный рост российского рынка в пределах 1-2%", — добавил он.