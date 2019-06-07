МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером повышался против доллара и снижался к евро на фоне укрепления европейской валюты в направлении 1,135 доллара.

Рост рынка нефти и мировых фондовых рынков поддержали курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.19 мск снижался на 25 копеек, до 64,84 рубля, курс евро рос на 11 копеек, до 73,44 рубля.

РУБЛЬ НАСТРОЕН НА ФОРЕКС

Рубль в пятницу вечером повышался против доллара и снижался к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе в направлении 1,135 доллара. Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США и слабые данные по рынку труда США за май толкают американскую валюту в район минимумов с 20-х чисел марта.

По данным минтруда США, безработица в стране в мае осталась на уровне апреля в 3,6%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 75 тысяч. Аналитики ожидали прироста этого показателя на 185 тысяч.

Рынок нефти после неудачных попыток тестирования "медведями" ключевого уровня поддержки 60 долларов за баррель по сорту Brent развернулся и пошел вверх — выше 63 долларов.

Цены на нефть растут на фоне заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он заявил, что 60 долларов за баррель — это слишком низкая цена, чтобы стимулировать инвестиции в отрасль. Фалих добавил, что видит консенсус, что управление предложением на рынке нефти со стороны ОПЕК+ нужно продолжить.

В итоге доллар вечером снижался против рубля на 0,4%, евро рос на 0,2%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4,1 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В ходе пятничных торгов рубль остаётся лидером в динамике роста среди валют развивающихся рынков, отмечает Андрей Люшин из Локо Банка. Относительно позитивный внешний фон и рост цен на нефть оказали поддержку рублю в паре с долларом, добавил он.

"В рамках проходящего в эти дни ПМЭФ-19 уже было принято множество важнейших экономических решений и ожидается, что они не финальные. Рубль может получить поддержку и на следующей неделе. Курс остается в диапазоне 64,7-65,3 рубля за доллар и 73-73,5 рубля за евро", — оценил Люшин.

Инвесторы продолжают с проявлять интерес к российским акциям и облигациям, что поддерживает и национальную валюту РФ, рассуждает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин. Высокие дивиденды и ожидание снижения ключевой ставки Банком России являются здесь ключевыми драйверами, считает он.

"На следующей неделе пройдет заседание Банка России по ключевой ставке. Больших сюрпризов здесь не ожидается, но если макроэкономические данные вновь окажутся слабыми, это может спровоцировать бегство из рисковых активов, таких как рубль. Поэтому пары доллар/рубль и евро/рубль могут в ближайшие дни возобновить рост с ближайшими целям в районе 66 и 74 соответственно", — оценил Копейкин.