С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Встреча президента России Владимира Путина с иностранным компаниям в рамках ПМЭФ была посвящена бизнесу, политических тем не было вообще, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Главный месседж — то, что компании иностранные не только обсуждают текущую работу, не только продолжают работать в России, но и главное, что обсуждают новые проекты, действительно, большое количество новых проектов, изменения в законодательство, донастройки для того, чтобы эти проекты реализовывались — все это обсуждалось на встрече", — сказал Орешкин журналистам по итогам встречи.

"Нет, политических тем не было вообще, это был бизнес-разговор на бизнес-темы", — добавил он, отвечая на вопрос обсуждалось ли дело Майкла Калви на встрече.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.