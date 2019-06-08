ФУКУОКА (Япония), 8 июн — ПРАЙМ. Работа по подготовке прихода внутренних инвесторов КНР на российский рынок ОФЗ практически завершена, и Минфин РФ рассчитывает на приход и постоянное присутствие китайских инвесторов на этом рынке без всяких ограничений, заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

"По вопросу прихода китайских внутренних инвесторов на российский рынок ОФЗ подготовительная работа практически завершена. Нам остается дождаться финального уведомления китайского регулятора о том, что формальное ограничение на постоянное присутствие китайского внутреннего инвестора на рынке российских ОФЗ в юанях снято", — сказал Сторчак российским журналистам на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки".

Он напомнил, что в Китае до сих пор существует режим ограничения вывоза капитала. "В последнее время они приняли решение о либерализации этих операций, но тем не менее, мы пока до конца не уверены, что мы создадим условия, когда они будут присутствовать постоянно", — сказал замминистра.

Сторчак подчеркнул, что Россия рассчитывает не на разовые операции, а чтобы это была система, рассчитанная на многочисленных инвесторов и на годы вперед без всяких ограничений. "Мы бы хотели, чтобы была учтена наша позиция – неограниченный круг континентальных инвесторов, неограниченные суммы и период их участия на рынке. Лимиты, толкования, обусловленности – это не тот вариант, который нам нужен", — пояснил замминистра.

В то же время он был крайне осторожен в прогнозах о сроках, когда это может произойти, несмотря на то, что соответствующая инфраструктура с российской стороны уже создана. "Сложно рассчитывать сроки – это Восток", — отметил Сторчак.

Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходит в японском городе Фукуока 8-9 июня. Россию на форуме представляют Сторчак и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.