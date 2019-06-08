ФУКУОКА (Япония), 8 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ не спешит определяться с планами по заимствованиям на 2020 год, — ситуация в глобальной экономике изменчива, и пока не понятно, как она сложится в следующем году, сказал в беседе с российскими журналистами заместитель министра финансов России Сергей Сторчак на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки".

"О том, как будет в следующем году, рано говорить – мы только в середине года находимся. Сейчас тенденции в глобальной экономике и международных отношениях сложные, они меняются на ходу. Поэтому возможно, что заемная политика, кредитная политика и денежно-кредитная политика будет подстраиваться под изменяющуюся конъюнктуру", — заявил замминистра.

При этом он подчеркнул, что Минфин не планирует корректировать планы на текущий год, несмотря на то, что квартальные заимствования с начала года идут с опережением графика.

"У нас есть годовой план, годовое задание по эмиссии или продаже ОФЗ. Квартальные цифры – это даже не ориентиры, а подстраивание под складывающуюся конъюнктуру", — сказал он.

По словам замминистра, ситуация на рынке может поменяться в любой момент. "Мы можем выполнить, а можем недовыполнить план второго квартала", — отметил Сторчак.

"План на этот год точно скорректирован не будет", — подчеркнул он.