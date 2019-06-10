МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в понедельник после выхода статданных по внешней торговле Китая и по ВВП Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,98% — до 2855,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,47%, до 1485,26 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 2,03%, до 27513,36 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,04%, до 21102,19 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,83%, до 2089,62 пункта. Торги на бирже Австралии не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам пятницы австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,61% — до 6422 пунктов.

В центре внимания инвесторов Азии оказалась статистка из Китая и Японии. Так, по данным главного таможенного управления КНР, экспорт Китая в годовом выражении вырос на 1,1%, импорт сократился на 8,5%. Данные разошлись с прогнозами аналитиков, которые ждали снижения экспорта на 3,9%, а импорта — на 3,5%.

Кроме того, по официальным данным, ВВП Японии в первом квартале 2019 года, по окончательной оценке, увеличился в квартальном выражении на 0,6%, а в годовом — на 2,2%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5% и 2,1% соответственно.

В то же время рост индексов сдерживает сохраняющаяся неопределенность в том, что касается торговых отношений США и Китая. Так, старший стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa) сказал агентству Рейтер, что пока не будет существенного прогресса в торговых переговорах США и КНР, рост фондовых рынков будет ограничен.