МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне усилившихся ожиданий продления на второе полугодие сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 0,68% — до 63,72 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 54,37 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума, что со стороны ОПЕК наблюдается практически полная поддержка продления соглашения о сокращении добычи. Министр также выразил надежду, что решение будет легкое, и организация продлит действие соглашения.

"Стоимость нефти марки Brent продолжает расти после того, как министр энергетики Саудовской Аравии выразил уверенность, что страны ОПЕК+ продлят действие соглашения о сокращении добычи на второе полугодие 2019 года", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика брокерской компании FXTM Хана Тана (Han Tan).