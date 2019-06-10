МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс доллара растет в понедельник утром по отношению к большинству мировых валютах, корректируясь после падения в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару опускался до 1,1307 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1331 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,64 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,18 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,27%, до 96,81 пункта.

По итогам прошлой недели индекс доллара достиг минимума с конца марта. За два дня — четверг и пятницу — падение составило почти 1%. Распродажи усилились после статистики из США. Так, министерство труда США сообщило в пятницу, что безработица в стране в мае осталась на уровне апреля в 3,6%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 75 тысяч. Аналитики ожидали прироста этого показателя на 185 тысяч.

Данная статистика важна для рынка, поскольку ее учитывает Федрезерв при принятии решений по своей дальнейшей монетарной политике. Участники торгов ждут смягчения кредитно-денежной политики ФРС в текущем году на фоне осложнения ситуации в мировой торговле. Эти ожидания оказывают определенное давление на курс американской валюты.

"Рынок говорит, что вопрос заключается не в том, понизит ли ФРС ставку в текущем году, а в том, когда она это сделает и в какой степени", — отметил аналитик Pepperstone Крис Уэстон (Chris Weston), слова которого приводит агентство Рейтер.