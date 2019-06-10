МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс рубля с утра практически не меняется к доллару и прибавляет к евро на фоне коррекции вниз европейской валюты на форекс — к отметке 1,13 доллара. Дорожающая нефть поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 1 копейку — до 64,82 рубля, курс евро снижался на 15 копеек — до 73,30 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4% — до 63,52 доллара за баррель по марке Brent.