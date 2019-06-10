МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ умеренно повышается по индексам в начале дня на фоне внешнего позитива.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск в плюсе на 0,3%, до 2738 пунктов, индекс РТС — на 0,4% — до 1331 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4%, до 63,52 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США в пятницу прибавили 1%-1,7%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра росли на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также повышались – на 0,3-2,2%, японский Nikkei 225 — на 1,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.