МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.31 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Газпрома" дорожали на 0,45% — до 7,09 доллара, "Газпром нефти" — на 1,06%, до 28,6 доллара. Бумаги "Роснефти" дорожали на 0,9% — до 6,5 доллара, "Лукойла" — на 0,85%, до 79,67 доллара, "Новатэка" — повышались в цене на 0,5%, до 200 долларов.

Расписки ВТБ росли в цене на 1,38% — до 1,25 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,67%, до 15,8 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в стоимости на 0,64%, до 17,37 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,12% — до 21,23 доллара, "Северстали" — на 0,22%, до 16,2 доллара, НЛМК — на 0,41%, до 26,61 доллара.

Цена GDR "Магнита" росла на 0,83% — до 14,53 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,15%, до 3,27 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,82% — до 2,82 доллара.