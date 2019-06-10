МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в плюсе в понедельник на фоне достижения торговой договоренности между США и Мексикой, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,86% — до 2852,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 1483,23 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 2,27, до 27578,64 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, до 21134,42 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,31%, до 2099,49 пункта. Торги на бирже Австралии не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам пятницы австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,95% — до 6443,9 пунктов.

В центре внимания мировых инвесторов оказались новости о том, что в пятницу США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам американского президента Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики

Определенное влияние на настроения участников торгов оказала статистика из Китая и Японии. Так, по данным главного таможенного управления КНР, экспорт Китая в годовом выражении вырос на 1,1%, импорт сократился на 8,5%. Данные разошлись с прогнозами аналитиков, которые ждали снижения экспорта на 3,9%, а импорта — на 3,5%. Слабые данные по импорту натолкнули инвесторов на мысль о возможности новых мер поддержки экономики Китая со стороны властей страны. "Мы считаем, что Пекин может увеличить меры поддержки экономики для стабилизации финансовых рынков и экономического роста", — полагают экономисты Nomura, мнение которых приводит агентство Рейтер.

Кроме того, по официальным данным, ВВП Японии в первом квартале 2019 года, по окончательной оценке, увеличился в квартальном выражении на 0,6%, а в годовом — на 2,2%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5% и 2,1% соответственно, как показала предварительная оценка.