МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы растут в понедельник вслед за подъемом на биржах США и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.40 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,49%, до 7368,42 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5376,71 пункта. Торги на бирже Германии не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам пятницы немецкий DAX вырос на 0,77%, до 12045,38 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы в пятницу прибавили 1-1,7% на фоне ожиданий снижения Федрезервом базовой процентной ставки. Данные ожидания усилились после слабой пятничной статистики по американскому рынку труда. Вслед за США ростом закрылись и биржи Азии.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают новости о том, что в пятницу США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам американского президента Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией.

При этом рост индексов сдерживает статистика из Великобритании. Согласно официальным данным, объем промышленного производства в Великобритании в апреле упал на 2,7% по сравнению с мартом, а в годовом выражении — на 1%. Аналитики ждали снижения показателя в отчетном месяце на 0,7% к марту и роста на 1% в годовом исчислении.