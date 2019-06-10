МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе легкого снижения рынка акций РФ по индексам, рубль ослабеет против евро, отыгрывая курсовую динамику основной валютной пары на форексе, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 0,2% каждый до 2723,5 пункта и до 1323,5 пункта соответственно.

Цена на нефть марки Brent останется около 63 долларов за баррель, курс евро к доллару — около 1,13. Курс рубля относительно доллара останется около 65 рублей и снизится к евро на 40 копеек, до 73,7 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ И ДИНАМИКА НЕФТИ

Главное для финансовых рынков на текущей неделе – ход процесса переговоров США с Китаем и Мексикой, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Риск реализации жесткого сценария торговых войн сеет на рынке неопределенность, поскольку предугадать эффект на спорящие стороны достаточно сложно. В частности, торможение экономики Китая может спровоцировать локальный долговой кризис, тогда как экономика США также может замедлиться", — комментирует он.

"Главным вопросом новой торговой недели являются таможенные тарифы для Мексики. Несмотря на спешно организованные переговоры, вероятность введения торговых барьеров существенно выше, чем их отсрочки. Для рынков это будет серьезным ударом, который похоронит появившиеся ростки оптимизма", — говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Текущий спрос на нефтяном рынке не настолько слаб в моменте, чтобы цены на рынке были такими низкими, считает Евстифеев. Кроме того, в начале июля пройдет саммит ОПЕК и не входящих в картель стран, и если цены будут ниже уровня 60 долларов за баррель, высока вероятность принятия дополнительных ограничений на добычу, как максимально позитивный для рынка исход, либо же нефтедобытчики ограничатся словесными интервенциями в поддержку цен, добавляет он.

Нефтяной рынок на текущей неделе может быть достаточно волатильным, отмечает Андрей Манько из "РИА Рейтинга".

Могут начать появляться подробности о будущей сделке ОПЕК+, в том числе информация о возможном переносе встречи, указывает он. "Стоит отметить, что пока есть небольшая публичная конфронтация в рядах ОПЕК+ по ряду вопросов, однако эта ситуация является обычной и глобально на динамику она не повлияет, хотя добавит нервозности на рынок", — комментирует он.

При этом очередной раунд торговой войны между США и Китаем может опустить цены энергоресурсы из-за опасений снижения спроса, полагает эксперт. Третьим фактором, сдерживающим рост, является уровень запасов и объем добычи в США, считает аналитик.

Кроме того, на будущей неделе выйдет немало важной статистики, отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер". Значимое влияние на настроения, в частности, могут оказать данные по объему экспорта и сальдо торгового баланса КНР в мае (понедельник), публикация базового индекса потребительских цен (ИПЦ) США за минувший месяц (среда), а в пятницу стоит обратить внимание на майский объем промышленного производства в КНР и объем розничных продаж за май в Штатах, перечисляет он.

"Саммит G20, а также ожидание результатов очередного заседания ФРС, которые будут оглашены 19 июня, окажут влияние на торговую активность на рынках. В преддверии этих событий игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что скажется на волатильности и объемах торгов", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российские акции взяли уровень 1300 пунктов по индексу РТС и вполне могут замахнуться на пятилетние максимумы, считает Вайсберг. Однако в краткосрочной перспективе более вероятна консолидация рынка после мощного движения в "Газпроме", добавляет он.

На будущей неделе на российском рынке акций сохранится общий умеренный повышательный тренд на фоне постепенного восстановления ценовой конъюнктуры рынка нефти, стабилизации риск-аппетитов по мере поступления сигналов о скором возвращении за стол торговых переговоров США и КНР, считает Дейнека.

"Кроме того, смягчение прогноза ЕЦБ по монетарной политике, а также рост вероятности снижения ключевой ставки ФРС создают позитивную краткосрочную картину для активов развивающихся рынков. Российские активы могут при этом смотреться лучше аналогов в силу фактора "санкционной паузы", — добавляет он.

Российский фондовый рынок продолжит расти на фоне ослабления вероятности введения новых санкций, полагает Манько. На этом фоне индекс Мосбиржи может снова обновить исторический рекорд, при этом мы ожидаем фронтальный рост вложений в российские активы, считает он.

"Возможно, будут активные покупки иностранцев долговых российских бумаг на фоне 100% уверенности в снижении ключевой ставки", — добавляет аналитик.

"На российском рынке наступает период дивидендных отсечек тяжеловесных бумаг. Первым из них стартует Сбербанк. Одиннадцатого июня акции будут торговаться без дивидендов 16 рублей на штуку. Соответственно, ждём небольшой просадки индексов. С другой стороны, поводов для масштабной коррекции вниз нет", — считает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" ожидает, что индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2690-2750 пунктов.

ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ РУБЛЯ

На неделе доллар может продолжить ослабевать относительно единой европейской валюты, считает Манько из "РИА Рейтинга". Доллар останется под давлением из-за возможного смягчения денежно кредитной политики ФРС, что в свою очередь связано с замедлением экономического роста на фоне торговой войны между США и Китаем, отметил он.

На текущей неделе нет размещений ОФЗ (из-за Дня России в среду), что может привести к небольшому ослаблению рубля, полагает Кочетков.

"Возможное дальнейшее падение котировок нефти также будет оказывать давление на российскую валюту. Однако, от сильного ослабления рубль будет удерживать высокая доходность рублевых активов и смена направленности политики основных центральных банков. Если российский регулятор акцентирует внимание на возобновлении цикла смягчения денежной политики, то это будет служить стимулом притока средств в рамках стратегии carry trade", — сказал он.

В конце недели состоится заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, ожидания снижения ключевой ставки были подкреплены в пятницу заявлениями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что инфляционные ожидания позволяют регулятору рассмотреть возможность снижения ставки на ближайшем заседании, отметил Дейнека, перечисляя факторы курсообразования рубля.

Поддержку рублю сможет оказать решение Банка России о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Тем не менее благоприятная макроэкономическая конъюнктура может стимулировать Банк России снизить ставку уже на заседании в пятницу, добавил он.

Ожидаются торги по паре USD/RUB в диапазоне 64,65– 65,65 и 72,65 —74,25 по паре EUR/RUB, оценил Кочергин.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

В отдельные дни вероятны всплески волатильности на фоне закрытия реестра под дивиденды ряда компаний ("Магнит", Сбербанк, ММК, "Акрон"), обращает внимание Дейнека из "БКС Премьер".

"В рамках предстоящей недели последние дни торгов "с дивидендами" пройдут в Сбербанке, "Магните" и "Роснефти", что в рамках недели приведет к появлению дивидендных разрывов в этих акциях. При этом бумаги Сбербанка могут достаточно оперативно закрыть данный разрыв за счет высокого интереса к ним со стороны иностранных инвесторов и на ожидании роста дивидендных выплат в будущем", — говорит Зварич из Промсвязьбанка.

По мнению Кочергина из банка "Восточный" наиболее привлекательными для инвесторов будут на текущей неделе банковская сфера и нефтедобыча, а наименее – сталелитейная.

На фондовом рынке положительную динамику могут продемонстрировать акции "Лукойла", "Татнефти", "Русгидро", "Алросы", Московской биржи, ГМК "Норникель" и ВТБ, а аутсайдерами могут стать акции, прежде всего, "Газпрома" и Сбербанка (в них вероятна техническая коррекция после ралли), считает Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Однако в начале неделе в бумагах Сбербанка не исключен краткосрочный рост в случае пробития отметки 245 рублей, добавляет он.