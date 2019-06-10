МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник днем на фоне ожиданий продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья и обеспокоенности относительно перспектив спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.37 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,16% — до 63,19 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — росла на 0,13%, до 54,07 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, согласно которым со стороны ОПЕК наблюдается практически полная поддержка продления соглашения о сокращении добычи. Министр также выразил надежду, что решение будет легкое, и организация продлит действие соглашения.

При этом давление на настроения инвесторов оказывают опасения относительно перспектив спроса на сырье. Участники торгов обратили внимание на данные из Китая по импорту сырья. Так, главное таможенное управление КНР сообщило, что импорт нефти в Китай в мае вырос на 7,7% в годовом выражении, достигнув 40,23 миллиона тонн. При этом показатель оказался на 8,6% ниже апреля, когда импорт нефти в Китай составил 43,7 миллиона тонн.

Экономисты банка Barclays, мнение которых приводит агентство Рейтер, в последнюю неделю понизили прогнозы по ВВП Китая, США, Индии и Бразилии — стран, на которые, по оценкам банка, в текущем году приходится три четверти роста спроса на нефть. "Этот пересмотр предполагает сокращение нашего текущего прогноза по росту мирового спроса на нефть на 300 тысяч баррелей в день с 1,3 миллиона баррелей в день", — отметили аналитики.