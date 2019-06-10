МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем повышался против доллара и в большей степени к евро вслед за динамикой рынка форекс, говорят эксперты.

Поддержку рублю также оказывает стабилизация цены нефти около 63 долларов за баррель Brent после падения ниже ключевых 60 долларов на прошлой неделе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 мск снижался на 6 копеек — до 64,75 рубля, курс евро — на 28 копеек — до 73,18 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ

Рубль в понедельник днем повышался против доллара и в большей степени к евро на фоне коррекционного снижения европейской валюты в направлении уровня 1,13 доллара. Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США толкали курс основной валютной пары в район 1,135, однако этот рост сменился фиксацией прибыли игроками от роста евро.

Рынок нефти удерживается выше отметки 63 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы ожидают новости о судьбе сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья и одновременно опасаются относительно перспектив спроса.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что со стороны ОПЕК наблюдается практически полная поддержка продления соглашения о сокращении добычи. Министр также выразил надежду, что решение будет легкое, и организация продлит действие соглашения.

При этом участники торгов обратили внимание на данные о китайском импорте нефти, который в мае вырос на 7,7% в годовом выражении — до 40,23 миллиона тонн, однако упал на 8,6% к показателям апреля.

Впрочем, внутренним фактором беспокойства для рубля стало заявление первого вице-премьера, министра финансов РФ Антон Силуанов о том, что мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов, ближе к 30 долларам за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи.

В итоге доллар и евро днем снижались против рубля на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4,1 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рост рубля может продолжиться в начале недели на внешнем позитиве и в отсутствие внутренних угроз, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Более того, растущие ожидания смягчения политики ЦБ РФ в июне и далее до конца 2019 года могут усилить приток средств в рубль и рублевые активы. Технически укрепление валюты РФ относительно 50-дневной средней в 64,79 рубля за доллар может стать дополнительным сигналом для роста российской валюты. Поэтому сегодня не исключаем возможность достижения курсом отметки 64,5 рубля за доллар", — оценил Полевой.

На этой неделе ожидается выходной на российском рынке (в среду), поэтому в первой половине недели активность инвесторов будет умеренной, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"В пятницу состоится заседание Банка России, от которого мы и большинство рыночных аналитиков ожидают снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Реакция валютного рынка будет зависеть от дальнейшей риторики регулятора – в случае прямого намека на начало цикла смягчения некоторые участники рынка могут зафиксировать прибыль от недавнего роста рубля", — считает он.